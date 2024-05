Destaques desta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline

Abaixo as notícias mais acessadas nesta quinta-feira no noticiário do ParaibaOnline.



Denúncia na tribuna da Câmara de Campina: “O Arco está desmoronando”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/denuncia-na-tribuna-da-camara-de-campina-o-arco-esta-desmoronando/

Corpo de jovem que morreu afogado em Cabedelo é encontrado

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/corpo-de-jovem-que-morreu-afogado-em-cabedelo-e-encontrado/

Paraíba tem 46,1 mil empresas ativas no segmento do varejo

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/23/paraiba-tem-461-mil-empresas-ativas-no-segmento-do-varejo/

Pimentel contesta denúncia sobre o Arco: CREA liberou a obra

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/pimentel-contesta-denuncia-sobre-o-arco-crea-liberou-a-obra/

Prefeito de Campina sanciona PL que vai beneficiar taxistas e mototaxistas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/prefeito-de-campina-sanciona-pl-que-vai-beneficiar-taxistas-e-mototaxistas/

Ministro arquiva ADI contra eleição antecipada da Mesa Diretora da ALPB

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/ministro-arquiva-adi-contra-eleicao-antecipada-da-mesa-diretora-da-alpb/

Presidente da Câmara Federal expurga paraibano de grupo de trabalho

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/presidente-da-camara-federal-expurga-paraibano-de-grupo-de-trabalho/

Projeto financia previdência das cidades tributando compras no exterior

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/23/projeto-financia-previdencia-das-cidades-tributando-compras-no-exterior/

Vereadora não considera pré-candidatura de seu partido irreversível

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/vereadora-nao-considera-pre-candidatura-de-seu-partido-irreversivel/

Senador gastou combustível equivalente a 17 voltas na terra

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/senador-gastou-combustivel-equivalente-a-17-voltas-na-terra/

Detran-PB promove novo leilão de 3.600 veículos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/detran-pb-promove-novo-leilao-de-3-600-veiculos/

Veja os bilionários números do aplicativo Uber no Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/23/veja-os-bilionarios-numeros-do-aplicativo-uber-no-brasil/

Chef de cozinha renomada morre em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/chef-de-cozinha-renomada-morre-em-campina-grande/

Ministro anuncia subsídio para moradias em pequenos municípios

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/23/ministro-anuncia-subsidio-para-moradias-em-pequenos-municipios/

Justiça proíbe prefeito de Cajazeiras de fazer propaganda negativa contra deputado

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/justica-proibe-prefeito-de-cajazeiras-de-fazer-propaganda-negativa-contra-deputado/

Porto Alegre enfrenta chuvas e bairros voltam a alagar

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/23/porto-alegre-enfrenta-chuvas-e-bairros-voltam-a-alagar/

Hospital da Criança lança telemedicina para auxiliar pacientes de outras cidades

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/23/hospital-da-crianca-lanca-telemedicina-para-auxiliar-pacientes-de-outras-cidades/

TSE pune parlamentares que associaram Lula ao satanismo nas eleições

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/tse-pune-parlamentares-que-associaram-lula-ao-satanismo-nas-eleicoes/

Motorista é sequestrado e forçado a realizar transferências bancárias na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/motorista-e-sequestrado-e-forcado-a-realizar-transferencias-bancarias-na-paraiba/

Polícia Civil apreende 70 bananas de dinamite e metralhadora em Condado

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/policia-civil-apreende-70-bananas-de-dinamite-e-metralhadora-em-condado/

Fava na Feira Central: tradição e nutrição à mesa dos campinenses

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/fava-na-feira-central-tradicao-e-nutricao-a-mesa-dos-campinenses/

Gabigol é convidado para jogar no Athletico Paranaense

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/gabigol-e-convidado-para-jogar-no-athletico-paranaense/

PF está em campo na Paraíba com 2ª operação policial do dia

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/pf-esta-em-campo-na-paraiba-com-2a-operacao-policial-do-dia/

Entregadores de aplicativos estão trabalhando mais e ganhando menos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/23/entregadores-de-aplicativos-estao-trabalhando-mais-e-ganhando-menos/

Fraudes contra a Previdência: PF cumpre nove mandados de prisão

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/fraudes-contra-a-previdencia-pf-cumpre-nove-mandados-de-prisao/

Câmara de Campina Grande: líder do governo acusa oposição de dificultar votação

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/camara-de-campina-grande-lider-do-governo-acusa-oposicao-de-dificultar-votacao/

Podcast De Bem com o Espelho: aprenda a cuidar da sua barba

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/23/podcast-de-bem-com-o-espelho-aprenda-a-cuidar-da-sua-barba/

INSS: como funciona a aposentadoria para trabalho em condições insalubres

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/23/inss-como-funciona-a-aposentadoria-para-trabalho-em-condicoes-insalubres/

Tribunal de Justiça da Paraíba inscreve para o cargo de desembargador

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/tribunal-de-justica-da-paraiba-inscreve-para-o-cargo-de-desembargador/

Dados alarmantes: veja em quais cidades ocorreram mais colisões em postes na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/23/veja-em-quais-cidades-ocorreram-mais-colisoes-em-postes-na-paraiba/

IFPB inscreve para curso gratuito de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/05/23/ifpb-inscreve-para-o-curso-de-eletricista-de-sistemas-de-energias-renovaveis/

“Lagartixas”: vereador diz que colega quer prestar contas ao governo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/lagartixas-vereador-diz-que-colega-quer-prestar-contas-ao-governo/

Polícia Federal realiza na Paraíba a Operação Discovery 7

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/policia-federal-realiza-na-paraiba-a-operacao-discovery-7/

Em Campina Grande: Vila do Artesão se prepara para os festejos juninos

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/05/23/em-campina-grande-vila-do-artesao-se-prepara-para-os-festejos-juninos/

Ronaldo Filho defende unidade em Campina e aliança com Veneziano

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/23/ronaldo-filho-defende-unidade-em-campina-e-alianca-com-veneziano/

Mãe é presa por suspeita de matar filha de 10 meses e escondê-la em freezer

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/23/mae-e-presa-por-suspeita-de-matar-filha-de-10-meses-e-esconde-la-em-freezer/

