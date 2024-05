Paraíba tem 46,1 mil empresas ativas no segmento do varejo

Seja na indústria, no comércio ou nos serviços, o varejo desempenha um importante papel na economia paraibana.

Conforme indica boletim técnico divulgado pelo Sebrae/PB, o estado conta com 46.136 empresas ativas nesse segmento, sendo a maior parte delas (55,2%) formalizadas na categoria do microempreendedor individual (MEI).

Ainda conforme o boletim, elaborado através do projeto ‘Agentes de Dados’ da instituição, o varejo foi responsável, até novembro do ano passado, pela geração de 22.140 vagas formais de emprego na Paraíba.

Conforme explica a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa, o varejo pode ser definido como o segmento que atua na venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais.

Nesse contexto, além dos 55,2% das empresas que são registradas como MEI, os dados do boletim também revelam que 36,7% dos negócios do varejo são microempresas (ME), 4,5% fazem parte da categoria das empresas de pequeno porte (EPP) e 3,2% são formalizadas como médias e grandes empresas.

“No contexto da Paraíba, o varejo é essencial porque é um dos maiores empregadores do estado, impulsionando a economia ao promover a circulação de dinheiro dentro da comunidade. Além disso, é um setor que facilita o acesso dos consumidores a uma variedade de produtos e serviços. Outro aspecto importante é que muitos negócios de varejo começam como pequenos empreendimentos, o que incentiva o empreendedorismo e pode levar a inovações que melhoram a oferta e a experiência do consumidor”, explicou Costa.

Outro dado importante revelado pelo boletim técnico do Sebrae/PB indica que os minimercados, mercearias e armazéns são a atividade econômica que concentra o maior número de empresas do varejo paraibano, com 12.274 negócios ativos.

Em seguida, aparecem o comércio varejista de materiais de construção, com 4.328 empresas; o comércio varejista de artigos de armarinho, que concentra 3.117 negócios; e o comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, que conta com 2.113 empresas ativas na Paraíba.

Já em relação aos municípios, os números apontam que João Pessoa concentra a maior parte das empresas, com 22,9% dos registros.

Em segundo lugar no ranking, Campina Grande responde por 11,9% dos negócios do varejo, seguida por Santa Rita (3,1%), Patos (3,1%) e Guarabira (2%). Juntos, esses cinco municípios concentram 43% do total das empresas varejistas ativas ­­­­no estado.

Sustentabilidade – Considerando a importância das empresas varejistas para a economia paraibana, a gerente do Sebrae/PB também destaca algumas dicas para que os pequenos negócios do segmento se mantenham sustentáveis no mercado.

“É importante ter uma gestão financeira eficiente, buscando um controle rigoroso das finanças da empresa. Além disso, é fundamental conhecer o mercado e suas tendências, de modo a entender as necessidades e preferências dos clientes locais. Dessa forma, os varejistas conseguem ajustar suas ofertas e estratégias para atender melhor seu público-alvo”, orienta Ivani Costa.

Ainda segundo a gerente, oferecer “um excelente atendimento ao cliente pode diferenciar um pequeno negócio dos seus concorrentes maiores”.

Também falando sobre atendimento, Ivani lembra que “investir em treinamento de funcionários e em um atendimento personalizado pode aumentar a fidelidade do cliente”.

Por fim, ela também ressalta a importância da inovação.

“Adotar novas tecnologias e práticas, como o e-commerce e o marketing digital, pode ampliar o alcance do negócio e atrair novos clientes. Logo, adaptar-se rapidamente às mudanças de mercado é vital para a sobrevivência e crescimento de uma empresa”, concluiu a gestora.