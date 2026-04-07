Últimas Notícias

Em Paraíba
Barragem da Farinha transborda após seis anos e anima sertanejos em Patos
Postado em 7 de abril de 2026
Em Concurso e Emprego
UFPB abre edital com 53 vagas para professor visitante
Postado em 7 de abril de 2026
Em Paraíba
Aparte: concessão da Energisa Paraíba é renovada por 30 anos
Postado em 7 de abril de 2026
Em Esportes
Vasco fica no empate com Barracas Central na abertura da Sul-Americana
Postado em 7 de abril de 2026
Em Paraíba
Justiça manda Prefeitura e Estado realocarem comerciantes de fogos no Almeidão
Postado em 7 de abril de 2026
Em Paraíba
MPPB reforça parceria para enfrentar crise e assegurar atendimentos em hospital de CG
Postado em 7 de abril de 2026
Em Esportes
Fluminense empata com La Guaira em sua estreia na Libertadores
Postado em 7 de abril de 2026
Em Política
Datafolha registra nova pesquisa sobre a sucessão presidencial
Postado em 7 de abril de 2026
Em Paraíba
Cloro e água sanitária: especialista alerta para uso consciente e prevenção de acidentes
Postado em 7 de abril de 2026