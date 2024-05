Vereadora não considera pré-candidatura de seu partido irreversível

Única representante do PCdoB no Legislativo campinense, a vereadora Jô Oliveira explicou o seu não comparecimento à Plenária que a ´federação partidária´ (PT, PV e PCdoB) promoveu esta semana para lançar a pré-candidatura a prefeito do deputado Inácio Falcão (PCdoB): “Eu pessoalmente, naquele dia, estava numa crise de vesícula e não pude ir”.

A ausência tem sido muito comentada porque um pouco antes da citada Plenária a edil participou de uma sessão especial da Câmara de Campina Grande.

Ao ser indagada se está consolidada a sua opção pelo nome de Falcão, a vereadora derivou: “Nós, enquanto diretorianos, a gente não tem outro posicionamento”.

Ela lembrou que o Fórum Pro-Campina também apresentou o nome do secretário Jhony Bezerra (PSB) “e tantas outras candidaturas que tem se colocado neste campo”.

“Este campo (de esquerda) precisa ter um afunilamento”, ponderou.

Para Jô, “é fundamental ter um nome (para disputar a PMCG) que agregue todas as forças”.

“E é importante que esse movimento não seja só do PCdoB”, registrou.

Jô Oliveira frisou que não vislumbra como irreversível a postulação de Inácio Falcão, até porque “nem mesmo na federação partidária tem decisão tomada”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

