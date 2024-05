A Paraíba já registrou 242 abalroamentos de postes nos primeiros meses do ano de 2024, um aumento de quase 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. Só no mês de maio, até agora, foram registrados 17 acidentes que causaram danos a estruturas da rede elétrica tanto nas áreas urbanas, quanto rural.

Os dados chamam atenção e ascendem as discussões sobre a segurança no trânsito, principalmente no mês do Movimento Maio Amarelo, em que a direção defensiva para um trânsito mais seguro é abordada com maior frequência.

Entre os municípios com mais casos de abalroamentos, lideram João Pessoa, Campina Grande e Mamanguape. Confira o ranking completo com as 10 cidades do Estado que mais tiveram postes derrubados em 2024:

1. João Pessoa: 57 postes

2. Campina Grande: 31 postes

3. Mamanguape: 25 postes

4. Esperança 24 postes

5. Monteiro: 21 postes

6. Patos: 21 postes

7. Sousa: 19 postes

8. Catolé do Rocha: 17 postes

9. Guarabira: 11 postes

10. Itabaiana: 8 postes

De acordo com a gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Danielly Formiga, a velocidade, uso de celular e bebida alcoólica são alguns dos fatores que podem contribuir para uma colisão contra poste. Porém, independente dos motivos, esses acidentes podem causar muito mais que danos materiais.

“O risco de choque elétrico para quem está dentro ou fora do veículo é altíssimo, ainda mais se houver o rompimento dos cabos de energia. Mesmo a rede de distribuição da concessionária sendo equipada com tecnologia de proteção para interromper o fornecimento em situações como essas, é sempre importante considerar a rede energizada e tomar medidas de precaução neste tipo de situação”, afirma ela.

Mas, caso haja algum acidente envolvendo poste, a orientação é que os ocupantes permaneçam dentro do carro, sem tocar nas partes metálicas, aguardando a chegada de uma equipe especializada da distribuidora. Quem presenciou o acidente deve manter a distância do veículo e acionar o socorro imediatamente.

“Às vezes, na ansiedade de ajudar quem está dentro do carro, as pessoas podem tocar em um cabo rompido e sofrer um choque elétrico. Então, não toque no veículo, chame a Energisa e o Corpo de Bombeiros para fazer o socorro de maneira adequada”, finaliza a gerente.

Dicas de segurança

Caso você se envolva ou presencie um acidente de trânsito com poste de energia elétrica, é importante manter a calma e acionar o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 083 0196). Confira abaixo algumas dicas que podem fazer toda a diferença na segurança das pessoas em casos como este:

– Em situações de emergência é importante manter-se a calmo para tomar decisões seguras.

– Caso você identifique é seguro, permaneça dentro do veículo.

– Não toque no poste ou nos fios elétricos: Mesmo que pareçam inofensivos, os fios podem estar energizados e representar um risco à vida.

– Se houver água no local, ou estiver chovendo, mantenha-se dentro do veículo. Se estiver presenciado um acidente, mantenha-se afastado para evitar a condução de eletricidade.

– Espere pela ajuda especializada: Somente profissionais capacitados devem se aproximar do local do acidente para realizar os procedimentos de segurança.

– Não utilize ou toque em qualquer objeto metálico para tentar se desvencilhar do poste ou dos fios.

- Caso veja uma colisão envolvendo postes e fios elétricos, mantenha-se afastado e entre em contato com Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 083 0196)

– Dirija com responsabilidade e atenção, respeitando as normas de trânsito, para evitar acidentes.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)

Assistente virtual Gisa (WhatsApp) - www.gisa.energisa.com.br

Call center – 0800 083 0196

www.energisa.com.br

Facebook.com/energisa

Twitter.com/energisa