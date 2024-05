Motorista é sequestrado e forçado a realizar transferências bancárias na Paraíba

Um motorista de alternativo foi sequestrado nesta quarta-feira (22), após ser atraído por uma viagem falsa marcada por dois homens, conforme informações da Polícia Civil. Os suspeitos, que ainda não foram localizados, conduziram o veículo até o estado de Pernambuco e extorquiram a vítima, que acabou transferindo R$ 7 mil aos criminosos.

De acordo com a polícia, os dois suspeitos entraram em contato com o motorista, que faz viagens pagas recorrentes, solicitando um transporte da cidade do Congo, no Cariri da Paraíba, até a cidade de Sumé, na mesma região. Ao chegarem ao destino, os homens ameaçaram o motorista com armas de fogo e o sequestraram.

O veículo foi então levado para perto da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Durante o trajeto, os sequestradores forçaram a vítima a realizar várias transferências bancárias, totalizando R$ 7 mil. Após obterem o dinheiro, os criminosos abandonaram o motorista em uma estrada e levaram o veículo dele.

A Polícia Civil agiu rapidamente e conseguiu bloquear as transferências realizadas pela vítima, impedindo que os sequestradores tivessem acesso ao dinheiro. O motorista, apesar do trauma, não sofreu ferimentos físicos.

O caso está sob investigação.