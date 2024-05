Denúncia na tribuna da Câmara de Campina: “O Arco está desmoronando”

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, nesta quinta-feira, o vereador Alexandre Pereira (União Brasil) denunciou a deterioração da obra do Arca Metropolitano de Campina Grande, inaugurada há algumas semanas pelo governador João Azevedo (PSB).

*vídeo: ascom/gab. Alexandre Pereira

Conforme o parlamentar, a denúncia chegou ao seu conhecimento a partir da preocupação de pessoas que residem nas proximidades da rodovia.

*vídeo: ascom/gab. Alexandre Pereira

“O Arco está desmoronando” – bradou Alexandre.

*vídeo: ascom/gab. Alexandre Pereira

Veja abaixo um trecho de seu discurso e as imagens do local que o edil apresentou na sessão do Legislativo campinense.

*imagens: tv câmara-cg