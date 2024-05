No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, respondeu a dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria, pensões, salário-maternidade e amparo social.

Marcus abordou uma questão específica enviada por uma ouvinte, que questionou sobre sua elegibilidade para aposentadoria.

A ouvinte, com 60 anos de idade, 20 anos de contribuição e seis anos e um mês de trabalho em condições insalubres, perguntou se já poderia solicitar a aposentadoria.

O gerente explicou que atividades insalubres permitem que o tempo trabalhado seja computado de forma especial, resultando em um tempo maior de contribuição devido aos riscos à saúde e segurança.

Marcus detalhou que, para que o tempo seja considerado especial, é necessário comprovar exposição contínua e permanente a agentes nocivos, o que pode variar mesmo dentro do mesmo local de trabalho.

Ele destacou a importância do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), documento fornecido pela empresa, que atesta a insalubridade do ambiente de trabalho.

