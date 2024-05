Saiba os fatos que repercutem pelo país nesta quinta-feira

Governo atualiza projeção para déficit em 2024, RS vive risco de onda de violência após enchentes, Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer Palestina como Estado e outras notícias para começar esta quinta-feira (23).

CONTAS PÚBLICAS

Governo reverte bloqueio, libera R$ 2,9 bi para gastar e projeta déficit maior em 2024. Estimativa salta de R$ 9,3 bilhões para R$ 14,5 bilhões em novo relatório do Orçamento.

PETROBRAS

Magda ganha aval de comitê e deve ser nomeada presidente da Petrobras nesta sexta (24). Executiva é aprovada por unanimidade em colegiado que analisa currículo e antecedentes.

CHUVAS NO SUL

RS vive risco de onda de violência e confronto de facções após enchentes. Especialistas apontam que aumento de crimes é comum após desastres climáticos como o que atinge o estado.

GREVE

Governo Lula rejeita seguir negociação com professores em greve e exige acordo até segunda (27). Em email para sindicatos, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse ter apresentado sua última proposta de reajuste salarial.

JUSTIÇA

Moro elogia Pacheco, agradece a Bolsonaro e vê voto veemente de Moraes no TSE. Senador diz que julgamento que o absolveu foi ‘técnico e imparcial’: ‘Temos que nos orgulhar do nosso Judiciário’.

TSE

Moraes reforça ofensiva para calibrar imagem na reta final de comando do TSE. Após rejeitar cassação de Moro e baixar temperatura com Legislativo, ministro tenta julgar processo do senador Jorge Seif (PL-SC) antes de deixar corte eleitoral.

JUSTIÇA

STF declara inconstitucional assédio judicial contra jornalistas. Ação proposta pela Abraji pediu reconhecimento de que mover diversas ações contra os mesmos acusados é forma de constrangimento.

REINO UNIDO

Sunak convoca eleições no Reino Unido para julho, e rei aceita dissolução do Parlamento. Com baixa popularidade, primeiro-ministro do Partido Conservador deve ser derrotado por oposição trabalhista.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer Palestina como Estado. Medida será tomada no final do mês; Israel reage e chama embaixadores nos três países para consultas.

SÃO PAULO

Naja desaparece dentro do Butantan, em São Paulo, e instituto faz buscas. Órgão afirma que animal peçonhento não saiu do local e pode já ter morrido.

RACISMO

Advogada afirma ter sofrido racismo em loja da Zara no RJ. Ingryd Souza diz que foi obrigada a mostrar nota fiscal para sair da loja; OUTRO LADO: Zara diz que não tolera discriminação.

TELEVISÃO

Murilo Benício sai de próxima novela das nove e Globo busca substituto às pressas. Ator faria grande vilão de ‘Mania de Você’, trama que será assinada por João Emanuel Carneiro.

SAÚDE

SP começa a aplicar vacina atualizada contra a Covid nesta quarta. Imunização é para grupos prioritários: crianças entre 6 meses a 4 anos, gestantes, puérperas, idosos e imunocomprometidos.

CELEBRIDADES

Davi Brito perde mais de 1 milhão de seguidores, um mês após fim do BBB 24. Campeão da edição tem irritado seguidores desde que deixou a casa.

*Folhapress