O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) vai selecionar estudantes para ingresso no Curso FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos). O curso é gratuito, tem carga horária de 200 horas e será ofertado na modalidade presencial.

Conforme o edital, os interessados em se inscrever no processo seletivo devem ser maiores de 18 anos e ter, no mínimo, o Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). As vagas ofertadas são destinadas aos cursos dos campi do IFPB nas cidades de Campina Grande, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Picuí, Santa Luzia e Santa Rita.

Ao todo, há 148 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Para incentivar a participação de mulheres, 20% do total de vagas estão reservadas para o público feminino. A expectativa é que a oferta das turmas comece ainda no primeiro semestre deste ano. De acordo com o edital, a seleção dos estudantes se dará por ordem de ordem de inscrição.

Inscrições

As inscrições do curso começaram no dia 20 de maio e se estendem até o dia 27 de maio. Atenção: o candidato deve se inscrever exclusivamente por meio do preenchimento do Formulário Eletrônico.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve anexar, obrigatoriamente, no momento do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, a documentação solicitada no edital em arquivos nos formatos PDF ou imagem. Importante: os documentos digitalizados precisam ser legíveis.

O Curso FIC de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos) é ofertado por meio do Qualifica Mais EnergIFE, uma linha de fomento voltada à promoção de qualificação profissional na área de Energias Renováveis.

Estudante terá direito a assistência estudantil

Durante o curso, o estudante terá direito à assistência estudantil, paga em dinheiro, para o custeio de transporte e de alimentação, de acordo com a legislação vigente.

O pagamento da assistência estudantil está condicionado à frequência do estudante e será realizado pela Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec/PB).

Qual o objetivo do curso?

O curso objetiva formar profissionais para dimensionar, supervisionar, especificar, instalar, operar e manter sistemas fotovoltaicos de acordo com as normas e procedimentos técnicos, garantindo qualidade e segurança na instalação dos sistemas fotovoltaicos, com o melhor aproveitamento da conversão da irradiação solar em energia elétrica e respeito às normas de meio ambiente.