Podcast De Bem com o Espelho: aprenda a cuidar da sua barba

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio abordou sobre o uso de xampu para barba.

Isanna explicou que muitas pessoas já utilizam o produto, mas há quem ainda desconheça seus benefícios.

Ela destacou que o xampu para barba é essencial para condicionar e manter a pele e os pelos saudáveis, promovendo a renovação contínua dos pelos.

O uso regular deixa a barba mais macia, cheirosa e saudável, além de estimular o crescimento dos pelos e fortalecê-los.

Ouça o podcast completo e saiba mais.