Ronaldo Filho defende unidade em Campina e aliança com Veneziano

O ex-vice-prefeito de Campina Grande (e atual secretário de Cultura da prefeitura) Ronaldo Cunha Lima Filho registrou em suas redes sociais que “alguns estranham o fato de o senador Veneziano estar ao nosso lado depois de tantos anos de refrega”.

Ainda conforme as suas palavras, “nada mais natural que reconhecer e agradecer ao senador por seu profícuo trabalho em prol de Campina; pelo seu importante apoio à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima, bem como pela efetiva parceria no campo administrativo, onde os resultados são percebidos por todos. É Campina quem sai ganhando”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

