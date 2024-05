O vereador governista Alexandre Pereira (União Brasil) rebateu as críticas do vereador oposicionista Márcio Melo (Podemos), que acusou os colegas de serem “lagartixas” que apenas acenam com a cabeça para as decisões do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Em seu discurso, Alexandre lamentou a postura de Márcio Melo, afirmando que ambos já defenderam a gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues no passado.

– Se assim fosse, o colega também se colocaria nesse papel porque passamos aqui oito anos e ele quatro anos conosco defendendo a gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues e ele fazia parte da bancada de situação. Acho que temos opiniões próprias e cada um tem suas posições político-partidárias – disse.

Alexandre acredita que a postura crítica de Márcio Melo se deve à sua ambição de se consolidar como líder político e defensor do governo estadual em Campina Grande.

– Acredito que ele no desejo de criar uma liderança forte no seu nome, e agora na defesa do governo Azevêdo, tem essa postura para prestar contas de sua defesa do governo do Estado para preencher a caderneta dos hospitais estaduais em Campina Grande. Todo dia ele sai com uma novidade a fim de prestar contas e dizer que defende o governo – finalizou.

