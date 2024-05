Pimentel contesta denúncia sobre o Arco: CREA liberou a obra

Após a denúncia do vereador Alexandre Pereira, do União Brasil, de precoce decomposição da obra do Arco Metropolitano de Campina Grande, o vereador Pimentel Filho (PSB) ocupou a tribuna do Legislativo, nesta quinta-feira, para contestar o parlamentar do UB.

“Eu tenho certeza que o primeiro a cobrar da construtora (o reparo) foi o governo do Estado”, afirmou Pimentel.

Ainda conforme o edil, “se houve uma intercorrência, é preciso perguntar ao CREA, porque (o órgão) disse que está tudo certo”.

Veja aqui o seu discurso:

Imagens: tvcamara-cg