Corpo de jovem que morreu afogado em Cabedelo é encontrado

O corpo do adolescente Josué Calixto, de 15 anos, foi encontrado na quarta-feira (22) em uma região de mangue no município de Marcação.

Josué havia se afogado na tarde de domingo (19) na região do Dique de Cabedelo.

As buscas pelo adolescente começaram no próprio domingo, mas só foram concluídas na quarta-feira, quando o corpo foi localizado.

O padrasto do jovem reconheceu o corpo no local. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil se deslocaram até Marcação após serem informadas sobre o encontro do corpo, que foi encaminhado ao IML de Guarabira.

Segundo a perita criminal Manuella Moury, o corpo estava em avançado estado de decomposição. A família fez o reconhecimento através do cabelo do jovem.

Os exames de necrópsia e perícia papiloscópica serão realizados nesta quinta-feira (23).