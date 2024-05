Prefeito de Campina sanciona PL que vai beneficiar taxistas e mototaxistas

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou, na tarde desta quinta-feira (23), na sede da STTP, o Projeto de Lei Complementar que suspende por dois anos o pagamento das taxas de transferências a qualquer título de permissão para exploração de praças de táxi e mototáxi regulamentadas em Campina Grande.

A medida é importante, pois representa um gesto concreto para dar um amparo aos permissionários desse serviço, que cumprem um papel fundamental na mobilidade urbana da Rainha da Borborema.

Através do projeto de lei, cerca de 583 profissionais serão beneficiados, sendo isentos do pagamento da taxa de alvará de transportes de passageiros, além dos valores de transferências de veículos, resultando em um importante alívio financeiro para a categoria.

O presidente do Sindicato dos Taxistas e Mototaxistas de Campina Grande, Carlos Antônio, comemorou a assinatura do documento.

“ Temos uma relação muito boa com o prefeito e ele tem sempre atendido as nossas reivindicações e agora não foi diferente, se sensibilizando com o momento difícil que vive nossa categoria. Esta lei certamente nos beneficiará muito”, destacou Carlos Antônio.

O prefeito Bruno destacou a importância dos profissionais para a cidade e celebrou a oportunidade de contribuir para a melhoria na qualidade de trabalho da categoria.

“ É mais um incentivo para garantir que uma das profissões mais históricas da nossa cidade possa ter um futuro, uma nova geração de bons profissionais, contribuindo com o desenvolvimento de Campina”, destacou Bruno Cunha Lima.