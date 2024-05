Hospital da Criança lança telemedicina para auxiliar pacientes de outras cidades

O Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) de Campina Grande implantou um novo serviço para prestar assistência a crianças de outros municípios. O projeto Tele-Cuidado Infantil faz parte do programa Campina Cuida das Crianças, lançado neste ano com várias ações de enfrentamento ao período sazonal de doenças respiratórias no público infantil.

O Tele-Cuidado Infantil funciona 24 horas e qualquer profissional médico da 2ª Macrorregião de Saúde pode solicitar o serviço por meio do Sistema de Regulação (SISREG). Os profissionais devem encaminhar o histórico clínico do paciente pelo e-mail sisregcgmunicipal@gmail.com que, em seguida, será disponibilizado o contato de um médico especialista de plantão para auxiliar na conduta médica do paciente.

“A demanda estadual está muito alta por causa da sazonalidade, e muitas vezes não há vagas de internação nos serviços ou o perfil de vaga requerido não é necessariamente de internação em um hospital. Essa medida tem o intuito orientar os médicos das cidades circunvizinhas com ajuda de um pediatra com o objetivo de evitar a evolução do quadro e melhorar a qualidade de vida da criança. Nós nos colocamos à disposição dos profissionais para sanar dúvidas, orientar prescrição médica, conduta, e até avaliar se é um caso de gravidade que precisa de intervenção urgente”, explicou a pediatra Deborah Rocha.

Além dela, outros profissionais renomados estão entre os plantonistas como a endocrinologista pediátrica Taís Dantas; o neonatologista Paulo Martins e a pediatra Vanessa Arruda. O serviço foi iniciado no dia 10 de maio e a média de atendimento é de 3 a 4 por dia. Os profissionais fazem contato por videochamada.

Até o dia 20 de maio, o HCA já havia realizado 23.414 atendimentos, de 91 municípios diferentes. O mês de abril foi o mês com o maior número de atendimentos historicamente, quando foram registrados 8.964 procedimentos.

Novos leitos – A Secretaria Municipal de Saúde está construindo 13 novos leitos de enfermaria no HCA e contratualizando novos leitos nos hospitais HELP e Clipsi. No HCA, os leitos vão dar suporte ao atendimento de urgência e emergência. Também será feita uma obra de ampliação do setor de acolhimento para recepcionar mais adequadamente os pacientes. A unidade tem 56 leitos de enfermaria e 7 de UTI. Com a expansão, vai passar a contar com 69 leitos de enfermaria infantis, se estabelecendo como um dos maiores hospitais pediátricos do Nordeste.

Além dessa ampliação, a Secretaria Municipal contratualizou mais leitos na rede complementar, com 10 novos postos de internação no hospital HELP e 19 no hospital da Clipsi. Com a ampliação do contrato no HELP, a oferta para o município passou a ser de 21 leitos de enfermaria pediátricos e 10 de UTI.

Atendimento descentralizado – A Secretaria de Saúde também apostou na descentralização dos atendimentos pediátricos e na distribuição de dispositivos de lavagem nasal infantil na Atenção Primária à Saúde. O atendimento com pediatra nas Policlínicas é voltado a casos de leves a moderados. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7h às 18h nas Policlínicas das Malvinas, Liberdade, Catolé e Bela Vista. No Centro de Saúde Francisco Pinto, no Centro, o horário é estendido até as 21h.

Dispositivo de lavagem nasal – O Município também disponibilizou 10 mil garrafinhas de lavagem nasal para serem distribuídas no HCA, bem como nas Policlínicas que fazem o atendimento pediátrico e nos distritos de São José da Mata e Galante. O lavador nasal evita que a congestão nasal nas vias respiratórias superiores atinja os brônquios e os pulmões, o que pode causar bronquiolite e pneumonia.

Atendimento em casa – Além das estratégias para contar o aumento dos casos e atender toda a demanda, a Prefeitura de Campina Grande deve lançar nos próximos dias ações para atendimento pediátrico domiciliar no município.

Ambulatórios – O HCA tem 25 ambulatórios de atendimentos eletivos com tratamentos contínuos. Neste mês começou o funcionamento do ambulatório de ortopedia pediátrica e, em junho, devem começar os ambulatórios de oftalmologia pediátrica e cirurgia infantil. Tem ainda ambulatórios para crianças com Síndrome de Down e obesidade, entre outros. O hospital atende pacientes de mais de 70 municípios pactuados da segunda macrorregião de saúde.