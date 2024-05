Polícia Civil apreende 70 bananas de dinamite e metralhadora em Condado

Uma operação realizada na tarde desta quarta-feira (22), a Polícia Civil apreendeu um vasto arsenal de explosivos e armas no Sítio Furnas, zona rural do município de Condado, no Sertão da Paraíba. Entre os itens apreendidos estavam 70 bananas de dinamite e uma metralhadora ponto 50, pertencentes a um grupo de criminosos detidos na semana anterior.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, os explosivos seriam utilizados em futuras explosões a bancos. A descoberta desse arsenal é fruto de uma investigação que culminou em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal na última quinta-feira (16). Durante essa operação, as forças de segurança frustraram um ataque a um carro-forte na região do município de Malta, no sertão paraibano.

A ação não apenas evitou o roubo ao carro-forte, mas também resultou na apreensão de dois fuzis calibres 5.56 e 7.62, nove carregadores e uma grande quantidade de munição. A continuidade das investigações levou à localização dos explosivos e da metralhadora ponto 50 em Condado.

As autoridades ressaltam a importância dessas apreensões para a segurança pública, uma vez que retiraram das mãos de criminosos armamentos de alto poder destrutivo que poderiam ser utilizados em assaltos.