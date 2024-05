Fava na Feira Central: tradição e nutrição à mesa dos campinenses

A fava é um alimento rico em proteínas e ferro e marcante no cardápio dos bares e restaurantes e na mesa dos nordestinos. E na Feira Central de Campina Grande, a tradição de se deliciar com essa iguaria se mantém viva, com diversas variedades e preços.

O repórter Gabriel Diniz, da Rádio Caturité FM, conversou com alguns dos principais comerciantes de fava na feira para saber mais sobre esse produto tão apreciado pela população.

Bonaldo Cabral, com 35 anos de experiência na venda de fava, garante que oferece a seus clientes a melhor qualidade do mercado. “Estou aqui há 35 anos vendendo fava de toda qualidade: fava branca, orelha de vó, olho de peixe, fava coquinha, fava cearense e fava raio de sol. Os preços são em média de R$ 15,00 a R$ 18,00”, revela.

Para ele, a fava “é forte, nutritiva e sacia a fome”, além de ser um produto versátil que pode ser utilizado em diversas receitas.

– Geralmente a mais pedida é a fava orelha de vó, que é a mais tradicional para fazer favada. Elas têm origem de Galante, do sítio Fazenda Velha, no Ligeiro e em Queimadas – complementou.

Patrício Ferreira, também conhecido como o “Tio da Fava”, oferece aos seus clientes uma variedade de tipos de fava, com preços que variam entre R$ 12,00 e R$ 18,00. “Tem a fava orelha de vó, a branca, a cearense e a manteiga. O mês de plantio é março e a colheita é com seis meses”, explicou.

José Aurilo, outro comerciante tradicional da feira, destaca os benefícios nutricionais da fava. “Hoje a mais procurada é a fava orelha de vó junto com a fava manteiga e a fava feijão. É um alimento com muito ferro, ainda mais que o feijão”, afirma.

Antônio Brito, por sua vez, ressalta a importância da fava para a cultura nordestina. “A fava é uma comida tradicional, todo nordestino gosta da fava”, assegurou.

A Feira Central de Campina Grande é um local ideal para quem busca fava fresca. Essa iguaria nordestina é mais um dos muitos produtos que fazem parte da cultura e da culinária regional.

Ouça a reportagem completa.