Chef de cozinha renomada morre em Campina Grande

Faleceu nesta quinta-feira, 23, em Campina Grande, a empresária e chef de cozinha Albanisa Freire, aos 73 anos de idade, devido a complicações no tratamento contra um câncer.

Chef renomada e com uma vida dedicada à arte culinária, Albanisa era proprietária do buffet Chez Vous, tradicional estabelecimento gastronômico na cidade.

O início do velório de Albanisa está marcado para as 20h de hoje, na capela A Viagem. O sepultamento acontece nesta sexta-feira, 24, às 16h, no Cemitério do Monte Santo.