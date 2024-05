Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (23), o vereador Luciano Breno (Avante), líder do bloco governista na Câmara de Campina Grande, expressou sua insatisfação com a oposição, acusando-a de dificultar a votação das suplementações orçamentárias. Segundo ele, a postura dos oposicionistas tem como objetivo prejudicar a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil).

Breno descreveu a situação como uma “novela que parece não ter capítulo final”, destacando que o Poder Executivo, como de costume, envia à Câmara Municipal as suplementações orçamentárias necessárias para o andamento das ações da gestão. Ele explicou que essas suplementações são essenciais para ajustar o orçamento conforme as necessidades que surgem ao longo do ano.

Ainda conforme o vereador, a oposição tem criticado a gestão municipal, alegando falta de planejamento e transparência nas suplementações. No entanto, Luciano Breno rebateu essas acusações, classificando-as como inverídicas. Ele destacou que a necessidade de suplementação surge de valores não previstos inicialmente no orçamento e que precisam ser ajustados para atender às demandas da cidade.

– A oposição muitas vezes alega falta de planejamento, mas é uma inverdade. Tem valores que não estavam previstos e precisam ser suplementados. Estamos há mais de 30 dias sem evolução, porque a oposição quer que os projetos voltem para o Poder Executivo e sejam divididos por pastas – acrescentou.