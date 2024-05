Polícia Federal realiza na Paraíba a Operação Discovery 7

A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira a Operação Discovery 7, com o objetivo de combater o abuso sexual infanto-juvenil.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão a cidade de Rio Tinto/PB.

No momento do cumprimento da medida cautelar, um homem de 44 anos, motorista de transporte alternativo, foi preso em flagrante por armazenar arquivos contendo imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Os crimes investigados são os previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que podem chegar a 10 anos e multa.

O nome da operação, descoberta em inglês, é uma alusão à atuação incessante dos policiais federais na busca por criminosos atuantes nessa modalidade delitiva que tantos prejuízos causam à sociedade.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.