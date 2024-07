Ex-jogador Zico tem mala furtada; prejuízo de R$ 3 milhões

Segundo o jornal “Le Parisien”, uma mala com conteúdo milionário, pertencente ao ex-jogador brasileiro Zico, foi furtada quando ele entrava em um táxi em Paris.

Na descrição do jornal, a mala continha “um relógio Rolex, diamantes e 2.000 euros e 2.000 dólares em cédulas”. O conteúdo da mala valeria 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), ainda de acordo com o diário parisiense.

Um homem teria distraído a atenção de Zico ao embarcar no veículo, na saída de um hotel no 19º distrito de Paris, enquanto outro se apoderava da mala no banco de trás.

A Brigada de Repressão ao Banditismo investiga o caso, segundo o jornal.

Zico está na capital francesa para assistir aos Jogos Olímpicos.

*ANDRÉ FONTENELLE/Folhapress

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online