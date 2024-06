Saiba o que rolou de destaque nesta quinta-feira no ParaibaOnline

Abaixo as notícias mais lidas nesta quinta-feira no ParaibaOnline.

Veja os detalhes do concurso da Cagepa; salários de até R$ 12 mil

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/06/06/veja-os-detalhes-do-concurso-da-cagepa-salarios-de-ate-r-12-mil/

Eleições: João Azevêdo fala sobre saída de secretários do governo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/eleicoes-joao-azevedo-fala-sobre-saida-de-secretarios-do-governo/

Daniella diz que acredita muito no nome de Rosália Lucas para Campina

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/daniella-diz-que-acredita-muito-no-nome-de-rosalia-lucas-para-campina/

Secretário do governo Lula prestigia abertura do 38º Salão do Artesanato

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/06/06/secretario-do-governo-lula-prestigia-abertura-do-38o-salao-do-artesanato/

Superintendente do Sebrae-PB destaca abertura do 38º Salão do Artesanato

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/06/06/superintendente-do-sebrae-pb-destaca-abertura-do-38o-salao-do-artesanato/

Treze anuncia dois reforços para sequência da Série D

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/treze-anuncia-dois-reforcos-para-sequencia-da-serie-d/

Cícero comenta apoio recebido do PV e do PCdoB e duvida da candidatura do PT

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/cicero-comenta-apoio-recebido-do-pv-e-do-pcdob-e-duvida-da-candidatura-do-pt/

Três secretários estaduais deixam os cargos para disputar as eleições 2024

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/tres-secretarios-estaduais-deixam-os-cargos-para-disputar-as-eleicoes-2024/

Cabo Gilberto dá “gravata” em deputado na Câmara Federal

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/cabo-gilberto-da-gravata-em-deputado-na-camara-federal/

Empresários paraibanos têm carro metralhado com mais de 50 tiros

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/06/empresarios-paraibanos-tem-carro-metralhado/

Quatro jovens são mortos em confronto com a Polícia Militar

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/06/quatro-jovens-sao-mortos-em-confronto-com-a-policia-militar/

Diretor do Sebrae nacional destaca a abertura do 38º Salão do Artesanato

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/06/diretor-do-sebrae-nacional-destaca-a-abertura-do-38o-salao-do-artesanato/

Presidente do Republicanos em Campina cita alternativas de prefeitáveis

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/presidente-do-republicanos-em-campina-cita-alternativas-de-prefeitaveis/

Crise interpoderes em Campina Grande está ampliada

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/crise-interpoderes-em-campina-grande-esta-ampliada/

Ministro Haddad defende taxação de super-ricos em audiência com o papa Francisco

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/06/ministro-haddad-defende-taxacao-de-super-ricos-em-audiencia-com-o-papa-francisco/

Deputada paraibana se recupera após passar mal na Câmara Federa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/06/deputada-paraibana-se-recupera-apos-passar-mal-na-camara-federal/

Professores da UFCG decretam greve por tempo indeterminado

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/06/06/professores-da-ufcg-decretam-greve-por-tempo-indeterminado/

Vereadores mudam lei sobre a linha de sucessão na Prefeitura de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/vereadores-mudam-lei-sobre-a-linha-de-sucessao-na-prefeitura-de-joao-pessoa/

Vereador volta a criticar a não votação das suplementações orçamentárias em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/vereador-volta-a-criticar-a-nao-votacao-das-suplementacoes-orcamentarias-em-campina-grande/

Ex-governador anuncia apoio a Cartaxo e retorno ao cenário político paraibano

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/ex-governador-anuncia-apoio-a-cartaxo-e-retorno-ao-cenario-politico-paraibano/

Suspeito de assassinato é preso na Paraíba; vítima sofreu 14 tiros

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/06/suspeito-de-assassinato-em-aniversario-e-preso-na-paraiba/

Crise prolongada: cai o secretário de Educação da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/crise-prolongada-cai-o-secretario-de-educacao-da-paraiba/

Maior São João do Mundo: economista revela impacto econômico em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/06/economista-revela-impacto-economico-do-maior-sao-joao-do-mundo-em-campina-grande/

São João em Campina Grande: casal encontra oportunidade para realizar sonho

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/06/sao-joao-em-campina-grande-casal-encontra-oportunidade-para-realizar-sonho/

Maior São João do Mundo: Variedade gastronômica no Parque do Povo

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/06/maior-sao-joao-do-mundo-variedade-gastronomica-no-parque-do-povo/

Motoristas de app: Lei será votada e pode mudar futuro do trabalho

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/06/motoristas-de-app-lei-sera-votada-e-pode-mudar-futuro-do-trabalho/

Maior São João do Mundo: Parque do Povo recebe mais 70 banheiros químicos

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/06/maior-sao-joao-do-mundo-parque-do-povo-recebe-mais-70-banheiros-quimicos/

PF realiza operação “Chave da Justiça” na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/06/pf-realiza-operacao-chave-da-justica-na-paraiba/

Copa do Nordeste: Fortaleza derrota CRB e fica perto do título

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/copa-do-nordeste-fortaleza-derrota-crb-e-fica-perto-do-titulo/

João Azevêdo sinaliza que Jhony Bezerra deixa o governo hoje

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/06/joao-azevedo-sinaliza-que-jhony-bezerra-deixa-o-governo-hoje/

