´Dê uma espiada´ nos fatos marcantes desta quarta-feira

Aparte: tempo de decisão para auxiliares de João Azevêdo

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/aparte-tempo-de-decisao-para-auxiliares-de-joao-azevedo/

São João em Campina Grande: Show de religiosos leva multidão ao Parque do Povo

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/05/sao-joao-em-campina-grande-show-de-religiosos-leva-multidao-ao-parque-do-povo/

Pós-graduação: perfil do setor tem evidente mudança no país em 25 anos

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/06/05/pos-graduacao-perfil-do-setor-tem-evidente-mudanca-no-pais-em-25-anos/

Deputada paraibana passa mal na Câmara Federal e é encaminhada a hospital

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/05/deputada-paraibana-passa-mal-na-camara-federal-e-e-encaminhada-a-hospital/

Princípio de incêndio atinge Hospital Universitário, em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/principio-de-incendio-atinge-hospital-universitario-em-joao-pessoa/

Operação policial apreende conteúdo de abuso sexual infantil

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/policia-federal-deflagra-operacoes-para-combater-abuso-infantojuvenil/

Homem morre após perder controle de carro e atingir poste

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/homem-morre-apos-perder-controle-de-carro-e-atingir-poste/

Conselho do MPPB forma lista para vaga de desembargador do TJPB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/05/conselho-do-mppb-forma-lista-para-vaga-de-desembargador-do-tjpb/

Líder na ALPB: oposicionistas não serão calados; veja

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/lider-na-alpb-oposicionistas-nao-serao-calados-veja/

Deputado critica alimentação dada a servidores públicos; veja

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/deputado-critica-alimentacao-dada-a-servidores-publicos-veja/

Irmão de Arnaldo Monteiro assume o DNIT na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/irmao-de-arnaldo-monteiro-assume-o-dnit-na-paraiba/

Presidente da ALPB repudia postura de colega de bancada

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/presidente-da-alpb-repudia-postura-de-colega-de-bancada/

Energisa obtém financiamento para novos investimentos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/05/energisa-obtem-financiamento-para-novos-investimentos/

38° Salão do Artesanato Paraibano começa nesta quinta, em Campina

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/05/38-salao-do-artesanato-paraibano-comeca-nesta-quinta-em-campina/

Mais de dez atrações passam pela Vila do Artesão até domingo

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/05/mais-de-dez-atracoes-passam-pela-vila-do-artesao-ate-domingo/

Prefeito autoriza revitalização do Ponto de Cem Réis em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/05/prefeito-autoriza-revitalizacao-do-ponto-de-cem-reis-em-joao-pessoa/

Deputados devem antecipar recesso parlamentar com a aprovação da LDO

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/deputados-devem-antecipar-recesso-parlamentar-com-a-aprovacao-da-ldo/

Deputados aprovam e saudação religiosa vira patrimônio imaterial da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/deputados-aprovam-e-saudacao-religiosa-vira-patrimonio-imaterial-da-paraiba/

Câmara Federal: sessão acaba em embate físico entre deputados

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/06/05/camara-federal-sessao-acaba-em-embate-fisico-entre-deputados/

Casal suspeito de roubo e extorsão mediante sequestro é preso em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/casal-suspeito-de-roubo-e-extorsao-mediante-sequestro-e-preso-em-campina-grande/

No BNDES, FIEPB apresenta demandas da Indústria da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/06/05/no-bndes-fiepb-apresenta-demandas-da-industria-da-paraiba/

Polícia Civil prende suspeito de assassinato de comerciante em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/policia-civil-prende-suspeito-de-assassinato-de-comerciante-em-campina-grande/

Paraibana é detida após dar à luz em hospital no Rio Grande do Norte

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/paraibana-e-detida-apos-dar-a-luz-em-hospital-no-rio-grande-do-norte/

Incrível! Veículo cai de falésias e motorista é resgatada viva; veja

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/06/05/incrivel-veiculo-cai-de-falesias-e-motorista-e-resgatada-viva-veja/

Vigilância Sanitária combate cigarros eletrônicos no Maior São João do Mundo

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/05/vigilancia-sanitaria-combate-cigarros-eletronicos-no-maior-sao-joao-do-mundo/

Bruno anuncia prazo para definir novos secretários em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/06/05/bruno-anuncia-prazo-para-definir-novos-secretarios-em-campina-grande/

Padre Fábio de Melo parabeniza Diocese de Campina Grande pelos 75 anos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/05/padre-fabio-de-melo-parabeniza-diocese-de-campina-grande-pelos-75-anos/

Juiz explica alteração nas saidinhas de presos após derrubada de veto presidencial

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/06/05/juiz-explica-alteracao-nas-saidinhas-de-presos-apos-derrubada-de-veto-presidencial/

Saúde Mental: psicóloga orienta líderes e pessoas que trabalham com o público

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/06/05/podcast-saude-mental-psicologa-orienta-lideres-e-pessoas-que-trabalham-com-o-publico/

Presidente do Secovi-PB aborda sobre regularização da escritura de imóveis

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/06/05/podcast-secovi-pb-explica-sobre-regularizacao-da-escritura-de-imoveis/

Maior São João do Mundo: pacientes oncológicos prestigiam shows religiosos

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/05/maior-sao-joao-do-mundo-pacientes-oncologicos-prestigiam-shows-religiosos/

São João de Campina Grande recebe Festival de Quadrilhas Juninas Escolares

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2024/06/05/sao-joao-de-campina-grande-recebe-festival-de-quadrilhas-juninas-escolares/

