Durante a passagem pelo Maior São João do Mundo em Campina Grande, nesta terça-feira (4), o padre Fábio de Melo reservou um momento para homenagear a Diocese de Campina Grande, que completou 75 anos de fundação no mês de maio.

O religioso exaltou o trabalho do clero local e da comunidade católica da região. “Meu querido Dom Dulcênio e todo o clero de Campina Grande, tenho certeza que o trabalho de vocês é muito frutuoso, pois toda oportunidade que tenho de estar com o povo da diocese, percebo uma espiritualidade muito natural fluindo. Isso é resultado da evangelização que vocês realizam no dia a dia”, afirmou.

– São 75 anos de história. Um legado que vocês recebem e honram. Quero me unir a vocês em oração e na alegria, pois tenho certeza que evangelizar nos dias de hoje é um desafio enorme – completou.