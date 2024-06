O Maior São João do Mundo recebeu nesta terça-feira, 5, o padre Fábio de Melo. O religioso se apresentou no palco principal do evento para um público de milhares de pessoas, que vibraram ao som de suas canções e reflexões.

O padre concedeu entrevista à imprensa e em sua fala exaltou a cultura nordestina e a importância do acolhimento das pessoas.

– O Nordeste é uma escola, é uma faculdade de acolhimento, de vida fraterna. Eu aprendo muito quando estou aqui e estou muito feliz de participar novamente da festa de Campina Grande, que é uma referência cultural e religiosa – afirmou.

O religioso também falou sobre a fé e a esperança, temas recorrentes em suas músicas e pregações.

Ouça a entrevista completa.