Na noite desta terça-feira, 4, o palco do Maior São João do Mundo deu espaço para momentos de louvor e oração com Elson Júnior e Padre Fábio de Melo. O público compareceu em bom número e se emocionou.

O cantor Elson abriu a programação pontualmente às 19h, momento em que famílias de diversas cidades chegavam e ocupavam os espaços do Arraial Hilton Motta, a exemplo de seu Cicero, que veio de Cajazeiras no sertão paraibano. “Vim com minha esposa, filhos e outros parentes só para assistir esse show. Gostamos muito do padre Fábio de Melo e a distância da viagem se torna pequena”, disse o comerciante.

Quem também aproveitou o show de Elson, enquanto aguardavam para tocar na palhoça de seu Vavá, foram os integrantes do trio de forró Taboca.

“Todos os anos o trio é convidado para tocar aqui no Parque do Povo, mas hoje antes da apresentação viemos agradecer a Deus por tudo o que ele tem feito e aproveito pra agradecer ao prefeito Bruno Cunha Lima, por esse São João tão lindo”, disse Tânia Mendes, coordenadora do trio.

Para Elson Junior, estar no São João de Campina Grande é o anseio de muitos.

“Todo mundo sonha em estar aqui e se apresentar no Maior São João do Mundo e cantando músicas pra Jesus fica melhor ainda. É muito importante esse espaço para podermos tocar o coração das pessoas cantando o amor de Cristo. Levo uma impressão que não consigo expressar em palavras, ver as pessoas cantando minhas canções me enche de alegria”, declarou.

O segundo a subir no palco e encerrar a noite foi o Padre Fábio de Melo. No repertório aprovado pelo público que acompanhou formando um grande coral, o Padre Fábio passeou por alguns ritmos, inclusive o forró, mas sem deixar de fora os clássicos, a exemplo de “Tudo é do Pai”.

Entre louvores, músicas de artistas locais, o padre acrescentou reflexões e testemunhos edificantes da própria vida, que emocionou o público, a exemplo da luta com o pai alcoólatra.

“Sempre venho para os shows religiosos e gosto muito do padre Fábio, um homem sábio que edifica com seus conselhos. Eu trouxe minha família para assistir o show e pedir principalmente saúde a Deus”, disse a dona de casa Vanessa de Oliveira.

Para o padre, a festa de São João em Campina é um grato momento para unir Cultura e Fé.

“A música religiosa nos ajuda a rezar e refletir e o contexto do mês junino para o nordestino é uma feliz oportunidade que nós temos de conciliar a Cultura com a Fé, o que nos dá a oportunidade de trazer a espiritualidade e receber de vocês a cultura que é linda que eu faço questão de levar no palco também. A festa de Campina Grande é muito especial porque o povo faz ser assim e eu estou muito honrado de estar nesta edição tão bonita e bem preparada. Parabéns a organização!”, ressaltou.