Na tarde desta terça-feira (4), um casal foi detido sob suspeita de roubo e extorsão mediante sequestro no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. A prisão foi resultado da ‘Operação Outsiders’, uma ação coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG), em conjunto com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-CG), o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil da Paraíba (PC/PB) e a Delegacia Seccional de Bayeux.

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos são acusados de invadir uma residência no bairro Centenário, no dia 30 de abril, onde renderam os moradores que foram obrigados a realizarem transferências bancárias sob ameaça de arma de fogo.

Durante a operação, uma mulher de 27 anos foi presa no bairro do Cruzeiro, enquanto seu companheiro, de 32 anos, conseguiu fugir inicialmente. No entanto, ele foi capturado nas proximidades do aeroporto de Bayeux, na Grande João Pessoa.

Apesar das prisões, um terceiro suspeito continua foragido, e as investigações prosseguem em busca de sua identidade e dos demais integrantes do grupo envolvido no crime.

Os mandados de prisão preventiva e busca domiciliar foram cumpridos nos bairros Cruzeiro, Jardim Quarenta, Palmeira e Conceição, todos em Campina Grande.

O caso seguirá em investigação.