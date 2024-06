Nesta terça-feira (4), a Polícia Civil efetuou a prisão de um homem de 38 anos em Campina Grande/PB, acusado de matar o comerciante André Silva de Araújo, conhecido como “André Motos”.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 26 de maio, no loteamento Lagos das Colinas em Solânea. O acusado teria planejado o assassinato e executado a vítima com vários disparos de pistola calibre 9 mm. O motivo do crime seria ciúmes que o acusado sentia de sua companheira com “André Motos”.

Após as investigações, o foragido foi capturado hoje no bairro das Malvinas, em Campina Grande. A prisão foi realizada pelo Núcleo de Homicídios de Solânea (21 DSPC) e pela Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF-CG).