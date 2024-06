No camarote da Prefeitura de Campina Grande, pacientes em tratamento oncológico do Hospital Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) e Instituto Paraibano de Combate ao Câncer (Ipccan) aproveitaram essa terça-feira, 4, para expressar a fé e gratidão, em momentos emocionantes proporcionados pelas atrações da noite Elson Júnior e padre Fábio de Melo, que arrastaram uma multidão ao Parque do Povo.

Patrícia realizou um sonho, pela primeira vez pode assistir ao show do padre de maneira confortável, uma vez que a condição dela não permitiria da forma convencional, isso porque há cerca de um ano foi acometida por câncer de mama e hoje, finalizando o tratamento, decidiu ir ao Parque do Povo para agradecer por vencer esse processo.

“Eu tinha muita vontade de ir a um show do Padre Fábio de Melo e esse momento foi um presente pra mim. Eu agradeço primeiramente a Deus pela cura, a FAP pelo o convite e a prefeitura que realizou meu sonho”, disse Patrícia Denise Freire da Silva.

Para Derlópidas Neves, presidente da FAP, essa ação coordenada pela primeira-dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, oportuniza não só aos pacientes e acompanhantes como também aos funcionários um momento especial.

“Pra mim é um momento muito importante de exercer a fé para renovar as forças desses pacientes que diariamente lutam contra o câncer, seja ele qual for. Hoje eu vejo como um dia de agradecimento por tudo que eles estão passando e conquistando para sua saúde. Aceitaram esse convite pacientes, familiares, pessoas que nos ajudam no tratamento oncológico como médicos, voluntários e funcionários, para juntos podemos desfrutar desse momento”, disse o presidente da FAP, Hospital que atualmente atende cerca de 3.000 pacientes de todo o estado.

Já Luna Sousa Lima, de 12 anos de idade, luta contra um câncer raro no pulmão, descoberto há três. A família é de Sumé, no Cariri paraibano e está na casa de acolhimento Ipccan. Para ela a noite de hoje trás um refrigério.

“É um momento especial, pra gente se comunicar com Deus, ouvir a música nesse lugar que é interessante e bonito. Eu nunca tinha vindo aqui no Camarote, fiquei encantada”, disse a adolescente.

Emocionada a mãe dela falou desse momento: “Uma experiência boa e ter a oportunidade de escutar a palavra de Deus nos conforta. Passamos por um momento difícil, mas graças a Deus agora está tudo bem, estamos com fé e esperança na vitória”, disse a agricultora Maria Rosângela.

A diretora do Instituto que acolhe cerca de 150 crianças e adolescentes agradeceu a oportunidade.

“Trouxemos quatro pacientes com acompanhantes e uma equipe médica para auxiliá-los. Esse é um momento religioso, as mães gostam, os pacientes se sentem bem e acolhidos com oração, para amenizar essa caminhada. Só temos a agradecer ao prefeito Bruno por nos proporcionar esse momento”, disse Kerma Brasil, presidente do Ipccan.