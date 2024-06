Operação policial apreende conteúdo de abuso sexual infantil

A Polícia Civil de João Pessoa cumpriu, na manhã desta quarta-feira (5), um mandado de busca e apreensão no bairro Colinas do Sul, zona sul da capital, em uma investigação de troca de arquivos contendo abuso sexual infantil ao vivo.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, sob a liderança do delegado João Ricardo.

O alvo da operação foi um homem de 26 anos. As investigações começaram a partir de denúncias recebidas de empresas dos Estados Unidos, como Google, WhatsApp e Meta.

Essas empresas forneceram informações que ajudaram a identificar o suspeito. Durante o cumprimento do mandado, o homem confessou participar de grupos de WhatsApp que compartilhavam pornografia, mas não confirmou a presença de pornografia infantil nos grupos.

O celular atual do suspeito foi apreendido para perícia, pois ele havia trocado de aparelho recentemente.

No momento da operação, não foram encontrados arquivos incriminatórios no novo dispositivo, por isso, o suspeito não foi preso em flagrante, mas será processado conforme as descobertas da perícia.