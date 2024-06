Mais de dez atrações passam pela Vila do Artesão até domingo

A Vila do Artesão de Campina Grande se prepara para mais uma semana repleta de muito forró pé de serra, atraindo forrozeiros e turistas com uma programação diversificada que começa no início da tarde desta quinta-feira, 06 de junho e será encerrada no próximo domingo, 09.

Serão mais de dez atrações musicais que prometem agitar um público formado por campinenses e muitos turistas que já estão na cidade.

As apresentações começam sempre no início da tarde, exceto no sábado, quando a festa começa logo pela manhã.

Nesta quinta-feira, os shows terão início ao meio-dia com Cláudio Coruja, seguido pelo Forró do Gonzagão, que animará os presentes até a noite.

Na sexta-feira, 07, o Forró Universitário é uma das atrações confirmadas, tendo ainda o show de Kiel do Acordeom entre as atrações do dia.

A programação continua no sábado, 08, quando a expectativa é de grande visitação de campinenses e turistas.

As festividades começam cedo, com o Forró Lampejo animando já pela manhã, seguido por Pingo e Banda e finalizando com o Trio Matutino, que promete embalar o novo espaço de shows da Vila com muito forró.

E no domingo, 09 de junho, encerra o final de semana com as apresentações do Trio Mel com Cana e o Trio Raí Bezerra.

Além dos shows, o evento terá transmissões ao vivo: na sexta-feira o programa Estúdio 93, da rádio Campina FM, será transmitido diretamente da Vila.

No sábado, a TV Nordestina (canal 179 da Brisanet) transmitirá os shows ao vivo, com apresentação de Abílio José. A programação também será compartilhada no Instagram oficial da Vila, @viladoartesaocg.

Com essa programação, a Vila do Artesão reafirma seu papel como ponto cultural e de entretenimento em Campina Grande, oferecendo uma experiência autêntica de forró pé de serra para moradores e visitantes durante as festividades do Maior São João do Mundo 2024.

