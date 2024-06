No quadro Saúde Mental do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão para líderes e pessoas que trabalham diretamente com o público.

Ela falou sobre os desafios emocionais que muitos enfrentam no dia a dia, destacando a importância de continuar enfrentando batalhas, mesmo quando nos sentimos cansados, frustrados ou decepcionados.

Ela usou a figura mitológica de Quíron, conhecido como o “curador ferido”, para ilustrar sua mensagem.

Assim como Quíron, que continuava a lutar mesmo ferido, a psicóloga incentivou os ouvintes a perseverarem em suas lutas diárias, mesmo com dor, medo e ansiedade.

“Algumas batalhas a gente não pode desistir pela metade”, afirmou a psicóloga, ressaltando a importância de manter-se firme até o momento certo de cuidar das próprias feridas.

Ela também abordou a complexidade de lidar com pessoas, lembrando que todos somos humanos e, por vezes, difíceis de lidar. Ela incentivou a empatia e a resiliência, fundamentais para quem lidera e cuida de outros.

Ouça o podcast completo.