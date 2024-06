Giro Brasil: notícias que repercutem pelo país nesta quarta-feira

PIB sobe 0,8% no trimestre, Lira ameaça barrar votação do Mover, Moro vira réu por acusação de calúnia contra Gilmar e outras notícias para começar esta quarta (5).

ECONOMIA

PIB do Brasil cresce 0,8% no 1º trimestre de 2024. Dados divulgados pelo IBGE nesta terça (4) mostram recuperação em relação ao final de 2023.

Lula comemora resultado e fala em governo no ‘rumo certo’.

CONGRESSO

Lira ameaça não votar Mover após Senado excluir ‘taxa das blusinhas’ de texto. Proposta de imposto foi aprovada na Câmara na semana passada por acordo selado entre o presidente da Câmara e Lula.

POLÍTICA

STF decide tornar Moro réu por acusação de calúnia contra Gilmar. Senador fez piada em vídeo que viralizou sobre ‘comprar um habeas corpus’ do ministro.

Moro diz que fala sobre Gilmar foi ‘piada em festa junina’ e tenta tranquilizar Rosângela.

STF

STF gasta R$ 200 mil com 4 seguranças no Réveillon nos EUA e se nega a informar ministros. Corte diz que não divulga informações por questões de segurança; no período, só Fachin teve agenda divulgada.

PLANO DE SAÚDE

Plano de saúde individual terá reajuste de até 6,91%, anuncia ANS. Teto, que irá impactar 8,7 milhões de usuários, é válido de maio deste ano a abril de 2025.

SANEAMENTO

Lixão de Porto Seguro é desativado após danos ambientais, colapso e décadas de brigas judiciais. OUTRO LADO: Prefeitura reconhece que antigo lixão afetava o solo e o rio Buranhém e afirma que resíduos agora vão para aterro sanitário que segue regras ambientais.

ELEIÇÕES NA ÍNDIA

Modi vence na Índia, mas sai enfraquecido com margem menor no Legislativo. Coalizão governista conquista apenas maioria simples, o que dificulta reformas na Constituição; premiê ignora cenário aquém do previsto e comemora vitória.

ELEIÇÕES EUA

A cinco meses da eleição, Biden ‘fecha a fronteira’ para imigrantes. Decreto permite que EUA rejeite solicitantes caso número médio de chegadas supere 2.500; média atual é muito maior.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia usa foguete dos EUA contra alvo na Rússia pela 1ª vez. Ação destruiu bateria de defesa aérea na região de Belgorodo logo após autorização de uso pelos americanos.

GOVERNO TARCÍSIO

Malafaia diz que Bolsonaro deveria dar uma prensa em Tarcísio. Pastor afirma à Folha que entorno do ex-presidente está ‘indignado’ com posturas do governador.

AMÉRICA LATINA

USP cai em ranking e perde liderança na América Latina para Universidade de Buenos Aires. Universidade de São Paulo passa para o segundo lugar na região; MIT, nos EUA, é a melhor em todo o mundo.

COTIDIANO

Morte de empresário após peeling de fenol é investigada como homicídio; esteticista é procurada. Sócia da clínica na zona sul de São Paulo, influencer que realizou o procedimento ainda não se apresentou à polícia.

MÚSICA

Tim Maia: Justiça decide que Léo Maia não é filho afetivo do cantor. Reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem foi negado; um dos argumentos é o de que não há provas de que ele quis ser pai do artista enquanto estava vivo.

CINEMA E SÉRIES

Disney vai lançar documentário sobre Priscila Belfort, irmã de Vitor Belfort que sumiu há 20 anos. ‘Volta Priscila’ estreia ainda neste ano para investigar o caso e será primeira produção true crime do Disney+.

TURISMO

3 dias em Natal: Veja roteiro com praias, passeios cheios de aventura e restaurantes. Dicas incluem rotas de buggy, quadriciclo, paramotor e parasail, além de visita a circuito de lagoas e ao maior cajueiro do mundo.

