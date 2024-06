No BNDES, FIEPB apresenta demandas da Indústria da Paraíba

No último dia 28 de maio, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pascoal Pereira Neto participou, em Brasília, de um encontro institucional com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Aloizio Mercadante.

Na ocasião, o presidente da FIEPB apresentou reivindicações dos diversos segmentos da indústria paraibana, com o objetivo de assegurar recursos para investimentos na modernização do setor.

“Tivemos um encontro promissor. Solicitei o apoio do presidente do BNDES, no sentido de abrir linhas de crédito às empresas do nosso Estado, através da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), proporcionando fomento da produção e comercialização de máquinas e equipamentos, a também solicitei uma audiência para reunirmos os industriais da Paraíba, na sede do BNDES, para avançarmos na possibilidade de credenciamentos às linhas disponibilizadas”, ressaltou o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

O BNDES é a única instituição de política de desenvolvimento industrial brasileiro, e financia projetos de investimentos para tornar o setor industrial, produtivo, inovador e competitivo num mercado cada vez mais globalizado.