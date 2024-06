Uma paraibana de 20 anos foi detida nesta terça-feira (4) após dar à luz no Hospital Maternidade Guiomar Fernandes, localizado em Alexandria, interior do Rio Grande do Norte. A jovem é suspeita de integrar uma organização criminosa que atua na Paraíba e no Ceará, e que foi alvo da Operação Continere.

Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita mora em São João do Rio do Peixe, na Paraíba, mas viajou até Alexandria para ter o bebê.

Inicialmente, os agentes se dirigiram ao município do Sertão paraibano para cumprir o mandado de prisão contra ela, mas foram informados de que não estava no local.

No entanto, os policiais receberam informações de que a mulher estaria em Pau dos Ferros, também no Rio Grande do Norte, mas não conseguiram localizá-la.

Com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a suspeita foi finalmente capturada em Alexandria após o parto. Esta não foi a primeira vez que a jovem foi presa; no final do ano passado, ela foi detida em Baixio, no Ceará.

De acordo com Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul no Ceará, a investigação contra o grupo criminoso progrediu significativamente após essa primeira prisão.

Após ser detida, a jovem passou por uma audiência de custódia. No entanto, o juiz se declarou impedido de decidir sobre a prisão domiciliar, uma vez que o mandado foi expedido por outro magistrado. Atualmente, ela permanece custodiada no hospital.