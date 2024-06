A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa-CG), está intensificando as ações de combate à comercialização e uso de cigarros eletrônicos durante o Maior São João do Mundo.

A campanha “Neste São João, o Vape tá Off” visa conscientizar a população sobre os riscos à saúde associados ao consumo desses produtos, além de coibir a venda ilegal dentro do Parque do Povo.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (05), Naiara Jácome, gerente da Gevisa-CG, alertou para os perigos dos cigarros eletrônicos, informando que o órgão está no quartel general do forró para orientar os forrozeiros sobre a proibição.

– É um trabalho de orientação com ação coercitiva para as pessoas que estão comercializando e utilizando os cigarros eletrônicos. São produtos ilegais, oriundos de contrabando e, portanto, proibido dentro do Parque do Povo. Estamos funcionando no telégrafo, com pronto atendimento e caso alguém queira realizar alguma denúncia pode se dirigir e conversar com a nossa equipe – salientou.