A saudação “A Paz do Senhor Jesus” foi reconhecida na sessão desta quarta-feira (05), da Assembleia Legislativa da Paraíba, como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado. A propositura de autoria do deputado Galego de Souza (PP) foi aprovada por unanimidade.

O deputado que é católico disse que a saudação é um termo mais usado por evangélicos, mas se torna uma saudação de todas as religiões.

“Eu participo dos cultos evangélicos e acompanho a todos, mas acho que isso é um gesto de carinho quando se cumprimento um ao outro com a Paz do Senhor Jesus”, justificou.

Segundo ele, pode até ser que alguém discorde, mas é um projeto que foi proposto a pedido de algumas igrejas com as quais ele dialoga e já tem um certo tempo que foi dado entrada na Assembleia Legislativa, e somente agora foi aprovado em Plenário.

Contudo, o deputado esclareceu ainda que antes de apresentar um projeto à Casa Legislativa , seu gabinete faz pesquisas e a maioria tem sido pelo sim.

“Então baseado no que a gente escuta, nos pedidos que são feitos pessoalmente, eu resolvi apresentar esse projeto, que acredito que seja muito interessante para todos nós”, destacou.