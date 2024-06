No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, abordou um tema importante para os proprietários de imóveis: a regularização da escritura do imóvel.

Ele explicou que muitos proprietários enfrentam problemas ao tentar vender seus imóveis porque as informações na escritura não correspondem às modificações feitas na propriedade.

Por exemplo, uma casa que originalmente tinha dois quartos pode ter sido ampliada para três quartos sem que essa alteração fosse registrada oficialmente.

Essa discrepância pode causar dificuldades na negociação e na obtenção de certidões de matrícula.

Érico ressaltou a importância de averbar todas as mudanças na escritura do imóvel para evitar complicações futuras.

