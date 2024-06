Daniella diz que acredita muito no nome de Rosália Lucas para Campina

A senadora Daniella Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba, comentou sobre a pretensão de Rosália Lucas de disputar as eleições municipais deste ano. Ela disse que Rosália, que recentemente deixou o cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba, traz consigo um histórico de gestão tanto no município, quanto no estado.

Daniella destacou a forte identidade e conexão de Rosália com Campina Grande, ressaltando sua experiência e visão de gestora.

“Rosália tem uma representação significativa em Campina Grande. Sua decisão de colocar seu nome à disposição para a candidatura reflete um compromisso profundo com a cidade e a população,” afirmou.

Segundo a senadora, a pré-candidatura de Rosália Lucas é vista como uma oportunidade de trazer novos investimentos e melhorias para Campina Grande.

Ela também mencionou que a candidatura surge como uma alternativa de oposição à atual gestão municipal, com o objetivo de proporcionar um novo momento para a cidade.

Daniella ainda elogiou a trajetória de Rosália, desde sua atuação na Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do município até seu trabalho no governo estadual.

“Precisamos de nomes com qualidade e Rosália é uma mulher que realmente representa, com conceito e entendimento de gestão,” concluiu .

Confira abaixo a entrevista completa.

*vídeo: ParaibaOnline