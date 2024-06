Diretor do Sebrae nacional destaca a abertura do 38º Salão do Artesanato

Durante a abertura do 38º Salão do Artesanato em Campina Grande, o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, ressaltou a importância e o impacto do evento tanto para a cidade quanto para a Paraíba.

Ele destacou a trajetória de Campina Grande como um centro de inovação e referência em várias áreas, incluindo saúde, educação e inteligência artificial.

Quick sublinhou que o Salão do Artesanato é uma vitrine essencial para mostrar a diversidade e a riqueza da criatividade e cultura do Nordeste, particularmente da Paraíba.

Ele enfatizou a magnitude do evento, que conta com 500 expositores, oferecendo uma ampla variedade de estilos de arte e materiais que representam a cultura local.

Confira a entrevista completa abaixo:

*vídeo: ParaibaOnline