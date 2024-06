João Azevêdo sinaliza que Jhony Bezerra deixa o governo hoje

Tudo indica que o médico Jhony Bezerra deixará hoje a Secretaria de Saúde do Estado.

É esta a orientação que o governador João Azevêdo (PSB) teria sinalizado ao auxiliar, diante de um cenário eleitoral em Campina Grande ´costurado´, mas não sacramentado.

Nos ´estertores´ na passagem de Jhony Bezerra pela Pasta da Saúde foi buscada a viabilização do nome do médico Sebastião Viana, diretor do Hospital de Trauma de Campina Grande, como o seu substituto na Pasta da Saúde.

Os ares palacianos apontam na direção da secretária executiva da Saúde, Renata Nóbrega, para suceder o ´supersecretário´.

Notas da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a coluna completa, acesse aqui.