A votação das suplementações orçamentárias na Câmara de Vereadores de Campina Grande segue em impasse, gerando preocupação em diversos setores da cidade. O líder do governo, vereador Pastor Luciano Breno, em entrevista ao ParaibaOnline, criticou a postura da oposição e alertou para os riscos que a falta de aprovação das suplementações representa para os serviços públicos.

– Todos os pedidos feitos pela oposição foram colocados em prática. Eles pediram que os projetos das suplementações fossem desmembrados e assim fizemos. Acreditávamos que eles iam votar, já que foi discutido com todos os secretários, com o corpo técnico da prefeitura, com os vereadores, mas não votaram – lamentou.

Segundo o líder do governo, a oposição está utilizando as suplementações como “cavalo de batalha”, prejudicando a população.

O vereador alertou ainda para o risco de atraso no pagamento da folha de pagamento dos servidores municipais. “Recebi uma ligação do secretário Joab preocupado com essa situação”, revelou Breno. “Ele afirmou que não consegue pagar a folha dia 10, os guardas municipais estão trabalhando sem fardamento porque a suplementação não foi votada.”