Veja os detalhes do concurso da Cagepa; salários de até R$ 12 mil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 6, o edital do concurso da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa). O certame oferece 80 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, além de salários de até R$12 mil. Veja o edital (A PARTIR DA PÁGINA 21).

O concurso será realizado pelo Cebraspe e o presidente da Cagepa, Marcus Vinícius, deu detalhes do edital.

Assista:

Confira abaixo as vagas:

Nível técnico

técnico em Eletrônica: três vagas;

técnico em Eletrotécnica: cinco vagas;

técnico em Enfermagem do Trabalho: duas vagas;

técnico em Geoprocessamento: três vagas;

técnico em Informática: duas vagas;

técnico em Mecânica: três vagas;

técnico em Saneamento: dez vagas; e

técnico em Segurança do Trabalho: seis vagas.

Para ingressar nos cargos citados acima, será preciso possuir o nível médio técnico na área desejada ou o nível médio acrescido de curso técnico na área.

A remuneração inicial será de R$2.953,66, para uma jornada de 44 horas. Alguns dos cargos ainda podem ainda exigir o registro no órgão de classe.

Nível superior

administrador: duas vagas;

advogado: quatro vagas;

analista de sistemas – Sistemas de TI: duas vagas;

analista de sistemas – Suporte de TI: uma vaga;

arquiteto: uma vaga;

assistente social: três vagas;

atuário: uma vaga;

contador: três vagas;

economista: uma vaga;

engenheiro ambiental e sanitário: uma vaga;

engenheiro civil: 16 vagas;

engenheiro eletricista: duas vagas;

engenheiro mecânico: uma vaga;

engenheiro químico: duas vagas;

jornalista: uma vaga;

médico do trabalho: uma vaga;

psicólogo: uma vaga; e

tecnólogo em geoprocessamento: três vagas.

A remuneração inicial do aprovado variará entre R$4.275,20 e R$12.002. Já a carga horária poderá ser de 20 ou 44 horas, dependendo da função.