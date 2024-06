Suspeito de assassinato é preso na Paraíba; vítima sofreu 14 tiros

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande, prendeu um homem de 29 anos suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido no município de Lagoa Seca, na Paraíba.

Henrique de Oliveira Alves Agripino, de 24 anos, foi brutalmente assassinado com 14 disparos de arma de fogo no dia 4 de maio de 2024, durante uma festa de aniversário de seu cunhado, no Sítio Oiti, zona rural do município.

Na ocasião, a namorada de Henrique também foi atingida por um disparo, mas felizmente sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo as investigações, o crime teve motivação passional e o suspeito já havia ameaçado a vítima anteriormente, o que reforçou a linha investigativa adotada pelos policiais.

Após a prisão, o suspeito foi levado à delegacia, onde confessou o crime na presença de seu advogado. Ele está agora à disposição do Judiciário, aguardando a realização de audiência de custódia, que definirá os próximos passos do processo.