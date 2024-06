Presidente do Republicanos em Campina cita alternativas de prefeitáveis

Para o deputado federal Murilo Galdino, presidente do Republicanos em Campina Grande, se Romero Rodrigues (Podemos) desistir de ser oposicionista e de disputar a prefeitura local, as alternativas do REP são a médica (e ex-prefeitável) Tatiana Medeiros (filiada ao partido) e o ´supersecretário´ de Saúde Jhony Bezerra.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

