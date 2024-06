Cícero comenta apoio recebido do PV e do PCdoB e duvida da candidatura do PT

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP) comentou o apoio recebido dos partidos PV e PC do B, que contrariaram a decisão da federação, que tem ainda como integrante o PT, que terá candidatura própria para disputar o cargo de prefeito nas eleições de outubro.

O prefeito comemorou o gesto dos partidos e duvida que o PT entre na disputa.

“Minha gratidão ao comportamento do PV e do PC do B que desde as eleições passadas fizeram parte da nossa base, nos ajudaram a construir plano de governo, nos ajudaram na gestão e nada mais natural do que a gente continuar com a parceria até porque eles também compõem a base de apoio do governador João Azevedo, que é nosso aliados, mais uma vez,nesse projeto”, disse.

Em relação ao PT, Cícero Lucena desdenhou da possibilidade de o partido disputar as eleições e vem trabalhando para trazer parte dos petistas para a sua base.

“Ninguém sabe até agora quem é o candidato e nem se vai ter candidato e ainda há uma divisão no partido. O que está muito claro para todos é também o meu alinhamento porque eu apresento projetos em Brasília e praticamente todos foram aprovados. Isso demonstra que o governo tem trabalho de forma responsável sem discriminar os adversários”, ressaltou.