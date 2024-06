A empresa Arte Produções, após uma solicitação da Prefeitura de Campina Grande, providenciou nesta quarta-feira a chegada de mais 70 banheiros químicos para toda a área do Parque do Povo. Cerca de 50 aparelhos vieram já nesta quarta-feira (5). Alguns foram instalados na área das ativações das marcas patrocinadoras do Maior São João do Mundo e outros próximos à Pirâmide do Parque do Povo.

Outros 20 banheiros químicos chegarão até esta quinta-feira (6) e serão distribuídos em calçadas e locais específicos. Todos serão posicionados ainda até esta sexta-feira (7), segundo a empresa que está montando o evento em Campina Grande.

“O público estava com poucas opções e, agora, nós teremos mais banheiros, o que torna a festa mais confortável, já que agora nós teremos menos filas nos banheiros químicos e fixos”, disse Marcus Vinícius, morador do bairro Santo Antônio.

A organização da festa lembra ainda que os banheiros fixos permanecem atendendo ao público. Dois deles ficam por trás do palco da Pirâmide, um em cada lado. Outra unidade está logo após as réplicas da Catedral e do Telégrafo, localizados na cidade cenográfica.

A estudante Vitória da Silva, moradora do município de Massaranduba, disse que agora a festa ficará mais confortável para os campinenses e também para os turistas. “Agora, nós teremos mais opções, menos filas e mais conforto quando precisar”, ressaltou.