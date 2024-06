Eleições: João Azevêdo fala sobre saída de secretários do governo

O governador da Paraíba, João Azevêdo, confirmou a saída de três de seus secretários para concorrer às eleições municipais deste ano.

Jhonny Bezerra, André Ribeiro e Rosália Lucas deixaram seus cargos para se dedicarem às campanhas eleitorais.

Sobre Ricardo Barbosa, Azevedo esclareceu que acredita que ele continuará em sua posição devido ao trabalho realizado no Porto de Cabedelo.

“Ricardo Barbosa está fazendo um trabalho extraordinário no porto. Ele se identificou com as funções e é uma máquina de trabalhar”, disse.

João ainda falou sobre a abertura do 38º Salão do Artesanato em Campina Grande.

Veja a entrevista completa.

https://www.youtube.com/watch?v=dF4pTqX-RvE

*vídeo: ParaibaOnline